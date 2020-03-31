 فصائل موالية لتركيا تقتل طفلة سورية وتعذب آخر أمام عائلته في عفرين – إرم نيوز‬‎

فصائل موالية لتركيا تقتل طفلة سورية وتعذب آخر أمام عائلته في عفرين

فصائل موالية لتركيا تقتل طفلة سورية وتعذب آخر أمام عائلته في عفرين

المصدر: فريق التحرير

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فصائل موالية لتركيا أقدمت على خطف وسحل مواطن سوري في قرية ”ميركان“ التابعة لريف عفرين الشمالي وإهانته وتعذيبه أمام عائلته وأهالي قريته.

وأضاف المرصد أن عناصر من ”الجبهة الشامية“ خطفت مواطنا كرديا من قريته ”ميركان“ التابعة لناحية ”معبطلي“ في ريف عفرين الشمالي، حيث عمد عناصر الفصائل إلى ضربه وتعذيبه بشكل وحشي.

وأوضح المرصد، أن عناصر الفصيل المسلح الموالي لتركيا، ربطوا المواطن السوري وسحلوه خلف سيارة عسكرية، أمام أنظار الأهالي داخل القرية، لبث الخوف والرعب في نفوس الأهالي.

وحاول مسلحو ”الجبهة الشامية“ تبرير تصرفهم ذلك بزعمهم أن المواطن كان يعمل لدى الإدارة الذاتية في عفرين سابقا، وهو ما نفاه جيرانه وأهالي القرية تماما، نافين ادعاءات تلك العناصر المسلحة.

في ذات الإطار، قتلت طفلة سورية وأصيب والدها بجروح خطيرة بعد قصف مدفعي نفذته عناصر مسلحة موالية لتركيا استهدف قرية ”عرب حسن“ شمال مدينة ”منبج“، بحسب المرصد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاغ
تركيا
سوريا
تاريخ النشر
تاريخ التحديث