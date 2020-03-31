فصائل موالية لتركيا تقتل طفلة سورية وتعذب آخر أمام عائلته في عفرين

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن فصائل موالية لتركيا أقدمت على خطف وسحل مواطن سوري في قرية ”ميركان“ التابعة لريف عفرين الشمالي وإهانته وتعذيبه أمام عائلته وأهالي قريته. وأضاف المرصد أن عناصر من ”الجبهة الشامية“ خطفت مواطنا كرديا من قريته ”ميركان“ التابعة لناحية ”معبطلي“ في ريف عفرين الشمالي، حيث عمد عناصر الفصائل إلى ضربه وتعذيبه…