السودان يمدد حظر التجول بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا

مددت الحكومة السودانية حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بدلًا من الثامنة مساءً بتوقيت السودان، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام، فيصل محمد صالح، اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسارع في اكتشاف حالات جديدة بفيروس كورونا والتي قفزت، اليوم الأحد، إلى 6 حالات بدلًا عن 3 حالات لفترة طويلة.

وأفاد صالح، أن تنفيذ تمديد الحظر سيسري اعتبارًا من صباح الثلاثاء المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة سادسة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت في بيان صحفي، أن“المريض رقم (6) كان قد وصل السودان قادمًا من الإمارات العربية المتحدة يوم 13 آذار/مارس الجاري“. مؤكدة أن ”المريض يتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم تطبيق إجراءات متابعة مخالطي الحالة“.

وقدم وزير الصحة الاتحادية تنويرًا عن الوضع الوبائي وجهود رصد ومكافحة حالات فيروس ”كورونا“ المستجد في السودان، وذلك من منصة المركز الإعلامي بالقصر الرئاسي في الخرطوم.