السودان.. اشتباكات عنيفة في سجن الهدى والشرطة تستخدم الرصاص الحي

اندلعت يوم الأحد اشتباكات عنيفة بين محكومين في سجن الهدى بمدينة أم درمان السودانية، بسبب مطالبة نزلاء بإطلاق سراحهم أسوة بالمفرج عنهم من الدولة، منعا لتفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد يومين من إفراج السلطات عن 4 آلاف و217 نزيلا بسجن الهدى في قضايا تتعلق بالحق العام.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في محيط السجن، فيما سُمع أصوات اطلاق نار متقطعة من داخل مبنى السجن.

وتوعدت الشرطة بـ“التعامل الحاسم مع افتعال الفوضى والتخريب“، مبينة أن الأحداث أسفرت عن إصابة نزيل في أعمال شغب وتخريب بمدينة الهدى الإصلاحية.

وأشارت الشرطة، في بيان، إلى ”وقوع أعمال شغب محدودة بأحد أقسام سرايا مدينة الهدى الإصلاحية بأم درمان“، مؤكدة أنه ”تم احتواؤها والسيطرة عليها، دون وجود خسائر في الأرواح“.

وذكرت أنه ”وعند قيام سلطات مدينة الهدى بتوزيع (المنتظرين) على أقسام الشرطة والمحاكم- وهي عملية راتبة تتم بشكل منتظم وممنهج- قامت مجموعة منهم بأعمال شغب وتخريب محدود، حيث تدخلت الشرطة لاحتواء الموقف، وتم ذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع والقوة اللازمة لمثل هذه الحالة“.

وأشار البيان إلى أنه ”تمت السيطرة على الوضع تماما ونتج عن ذلك إصابة نزيل إصابة طفيفة في يده وتلقى الإسعافات اللازمة، ولم تسجل أي حالات هروب أو وفيات“.

وأكدت رئاسة قوات الشرطة والإدارة العامة للسجون والإصلاح أنها ”تعمل على إنفاذ القانون بمهنية واحترافية“، محذرة ”كل يقوم بافتعال الفوضى والتخريب وتهديد السلامة العامة واستغلال الظروف الراهنة بأنها ستتعامل بكل حزم وفقاً للقانون“.