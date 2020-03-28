الشرطة اللبنانية تزيل مخيم احتجاج وسط بيروت

أزالت قوات الأمن اللبنانية مخيم احتجاج في وسط بيروت اليوم السبت، وأعادت فتح شوارع أغلقها متظاهرون منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان المخيم الموجود حول ساحة الشهداء، قد أصبح خاليا إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، بعد تضاؤل الاحتجاجات.

وشدد لبنان الأسبوع الماضي، إجراءات الحد من التنقل في إطار جهوده للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت قوات الأمن في إزالة الخيام مساء الجمعة، وواجهت مقاومة من عشرات المحتجين الذين ما زالوا موجودين في المخيم.

وقال شاهد، إن محتجا أشعل النار في نفسه قبل أن يسارع أفراد الأمن بلف جسمه ببطاطين.

وعلى الرغم من إعادة فتح ساحة الشهداء أمام حركة المرور، قال مصدر أمني، إن الطرق المؤدية لساحة رياض الصلح مازالت مغلقة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ طبية في 15 مارس/ آذار لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومنعت الأسبوع الماضي، الناس من مغادرة منازلهم من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.

وسجل لبنان 412 حالة إصابة بكورونا وثماني حالات وفاة.