إصابة أول مسؤول عراقي بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا، مؤكدة عدم اختلاطه بقيادة الوزارة وموظفيها. وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إنه ”تم تشخيص إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات بالعاصمة بغداد“، مبينة أن ”الحلو لم يكن يمارس عمله في الوزارة…