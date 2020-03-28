مع تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا.. موريتانيا تمنع السفر بين الولايات

قررت السلطات الموريتانية، فجر اليوم السبت، منع السفر بين ولاياتها، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع بذلك الحالات المؤكدة في البلاد إلى 5.

وكانت السلطات الصحية في موريتانيا قد أعلنت قبل أيام عن تسجيل ثلاث إصابات بالفيروس لأجنبيين ومواطن، وكلهم قادمون من خارج البلاد.

وقال وزير الصحة الموريتاني، محمد نديرو ولد حامد، في مقطع فيديو بثته صفحة الوزارة على الفيسبوك فجر السبت: ”إن إحدى الإصابتين الجديدتين تعود لزوجة مواطن مصاب بالفيروس قدم من فرنسا منتصف مارس الجاري، وكانت في الحجر الصحي“.

وأضاف أن الإصابة الثانية الجديدة ”تعود لمواطن في مدينة كيهيدي (جنوب البلاد) قادم من السنغال، حيث أثبتت التحليلات إصابته بالفيروس بعد ظهور أعراضه عليه“.

بدورها أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أنه ”تقرر ابتداء من يوم الأحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشرة زوالا حظر كل أنواع التبادل وعبور الأشخاص بين ولايات الوطن“.

واستثنى قرار وزارة الداخلية من منع السفر ”الطواقم الطبية وشاحنات نقل البضائع وبعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية“.