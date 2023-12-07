‏العراق.. تأكيدات رسمية على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها‎

أكدت أطراف عراقية رسمية وسياسية إجراء انتخابات مجالس المحافظات، المقرّر أن تُجرى، في الـ18 من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، في موعدها المحدد دون أي تأجيل، وسط مخاوف من تصعيد الصدريين في الشارع لعرقلة العملية الانتخابية.

وتتحدث شخصيات وجهات سياسية مختلفة، بين حين وآخر، عن إمكانية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، بسبب المقاطعة السياسية الشعبية الواسعة لها.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات في العراق عماد جميل، إن "أي حديث عن وجود نية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات غير صحيح، فلا توجد هكذا توجه أو نية، خاصة أن المفوضية أنهت جميع الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية بصورة نزيهة".

وأكد جميل لـ"إرم نيوز" أنه "لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، خاصة أنه لا يمكن تأجيلها إلا بعد تعديل قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب، فالمجلس عند تصويته على القانون ثبت هذا الموعد ولا يمكن تجاوزه إلا بتعديل القانون من قبل تصويت النواب على ذلك".

وأضاف أن "انتخابات مجالس المحافظات، ستكون مختلفة تمامًا عن العمليات الانتخابية السابقة من خلال الإجراءات الرقابية والفنية والتنظيمية، وكذلك الخطة الأمنية، وكل شيء سيكون تحت السيطرة بوجود غرفة عمليات مشتركة تضم كل الأطراف المعنية لإنجاح هذه العملية الديمقراطية".

من جهته، قال القيادي في الإطار التنسيقي الحاكم في العراق النائب أحمد الموسوي، إن "الأغلبية السياسية وكذلك الشعبية والحكومة والبرلمان مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها دون أي تأجيل، كما لا يوجد أي مبرر للتأجيل وكل الاستعدادات جهزت على مختلف الأصعدة".

وبين الموسوي لـ"إرم نيوز" أن "المقاطعة السياسية أو الشعبية للعملية الانتخابية لا يؤثر عليها فهذه المقاطعة حق لكل مواطن كما أن المشاركة فيها ليست إجبارية، وكل مواطن له الحرية في المشاركة أو المقاطعة دون أي ضغط عليه من قبل أي طرف، كما أن نسبة المشاركة مهما كانت ستكون انتخابية ذات شرعية قانونية كاملة".

وأضاف أن "كل القوى السياسية والحكومة مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها، ولا يوجد أي طرح أو مناقشة رسمية أو جانبية لغرض تأجيل هذه الانتخابات، وهناك من يحاول بث الشائعات من أجل التشويش على الرأي العام، ومحاولة لإرباك المشهدين السياسي والشعبي".