الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

سجل الأردن اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من العمر.
وأعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان حالة الوفاة الأولى في المملكة جراء الفيروس للسيدة التي تبلغ من العمر 83 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“.
وقال الدكتور الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة.
والجمعة سجل الأردن 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للمصابين، إلى 235 مصابا.