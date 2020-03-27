الأردن يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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سجل الأردن اليوم أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من العمر. وأعلن مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور عبدالرزاق الخشمان حالة الوفاة الأولى في المملكة جراء الفيروس للسيدة التي تبلغ من العمر 83 عاما، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“. وقال الدكتور الخشمان إن السيدة كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من…