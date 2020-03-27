طائرات الاحتلال تقصف موقعًا لحماس شمال غزة 

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، هدفًا لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية في غزة إن طائرات الاحتلال الاستطلاعية ”أغارت بصواريخ عدة على موقع لكتائب القسام، الجناح في بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع“.

ولم تسجل وزارة الصحة الفلسطينية أي خسائر أو إصابات بشرية، عقب الغارات الإسرائيلية.

وقالت القناة 13 العبرية:“إن الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة؛ ردًا على إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل“.

وفي وقت سابق من، مساء اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع صوب منطقة مفتوحة في بلدة سديروت، جنوب إسرائيل.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذيفة.

ومنذ وصول كورونا (كوفيد-19) إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نحو شهر، تشهد العلاقة بين القطاع وإسرائيل حالة من الهدوء، وسط الانشغال في كيفية الحد من تفشي الفيروس القاتل.