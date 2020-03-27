السيسي وسعيد يبحثان سبل مواجهة كورونا وتطورات الملف الليبي

بحث الرئيسان التونسي قيس سعيّد والمصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة، آفاق التعاون بين البلدين في مواجهة أزمة كورونا وتطوّرات الملف الليبي، وفق بيان للرئاسة التونسية.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفيّة أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع نظيره المصري، ”تناولت العلاقات بين الدولتين والشعبين وضرورة فتح آفاق جديدة لمزيد دعم أواصر الأخوة في كافة المجالات“، حسب البيان.

وأوضح بيان الرئاسة، أنّ المحادثة تطرّقت أيضا إلى جائحة كورونا العالمية والتأكيد على ضرورة أن تكون المقاربة المعتمدة لمقاومتها مقاربة جديدة تقوم على تدخل الأمم المتحدة لتنسيق الجهود وتوحيدها؛ لأنّ الأمم يجب أن تكون بالفعل متحدة في مواجهة خطر يهدد الإنسانية جمعاء.

من جانبه، أكد عبد الفتاح السيسي أنّ مصر تضع كل إمكاناتها على ذمة شقيقتها تونس، بينما أكد قيس سعيد بدوره استعداد تونس لوضع كل ما يتوفر لديها من إمكانات على ذمة الشعب المصري.

كما تطرق الرئيسان إلى الوضع في ليبيا، حيث ذكّر سعيد بالمبادرة التي أطلقها بهذا الخصوص، والتي تقوم على أنّ الحلّ لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيا وهو الموقف نفسه الذي ترحّب به مصر.

ونوّه الرئيسان إلى أهميّة التنسيق في المواقف المتعلقة في قضية توزيع مياه النيل، حيث أكّد الرئيس التونسي في هذا الإطار أن أمن الشعب المصري من أمن الشعب التونسي، وفق البلاغ ذاته الذي أشار إلى أنّ الرئيسين اتفقا على تبادل الزيارات.