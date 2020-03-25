 السودان يفرج عن 4217 سجينا منعا لتفشي كورونا – إرم نيوز‬‎

السودان يفرج عن 4217 سجينا منعا لتفشي كورونا

السودان يفرج عن 4217 سجينا منعا لتفشي كورونا

المصدر: رويترز

 قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن السودان أفرج، يوم الأربعاء، عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم، في إطار الإجراءات الاحترازية

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