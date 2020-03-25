السودان يفرج عن 4217 سجينا منعا لتفشي كورونا

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قالت وكالة السودان للأنباء الرسمية إن السودان أفرج، يوم الأربعاء، عن 4217 سجينا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا. وأكدت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم فحص المفرج عنهم، في إطار الإجراءات الاحترازية