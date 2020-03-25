استقالة رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إيدلشتاين

أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إيدلشتاين الأربعاء، استقالته من منصبه؛ تجنبا للخضوع لأمر قضائي يجبره على انتخاب خليفة له.

وقال إدلشتاين، حليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو في بيان صحفي موجه لأعضاء الكنيست: ”أعلن استقالتي من منصب رئيس الكنيست“.

وأصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارا يطالب إيدلشتاين بعقد جلسة للهيئة العامة للتصويت على انتخاب رئيس دائم للكنيست، استجابة لطلب حزب ”أزرق أبيض“.

وقبل ذلك، طلب وزراء حزب ”الليكود“ برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو من إيدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة.

في المقابل، قالت رئيسة المحكمة العليا استر حيوت في القرار الذي جاء بإجماع هيئة مكونة من 5 قضاة، إن رفض إيدلشتاين المتواصل لإتاحة المجال أمام إجراء تصويت لانتخاب رئيس دائم للكنيست، يعتبر تقويضا لأسس العملية الديمقراطية، ومساسا بمكانة الكنيست كسلطة مستقلة، وبآلية تداول السلطة، ما يحتم تدخل المحكمة بشكل استثنائي في هذه الجزئية.

والاثنين، صادقت الهيئة العامة للكنيست، على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عن تشكيل اللجان البرلمانية، بعد تأييد 61 عضوا بالكنيست، وسط مقاطعة كتلة اليمين بزعامة نتنياهو التي تضم أحزاب الليكود.

بهذه المصادقة يبدأ الكنيست عمله بشكل رسمي، بعد أسبوع من التعطيل من قبل يولي إدلشتاين، في محاولة لمنع كتلة ”أزرق أبيض“ بزعامة بيني غانتس من السيطرة على السلطة التشريعية.