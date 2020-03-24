لأسباب لوجستية.. الأردن يخفف حظر التجول المفروض لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، الثلاثاء، تخفيف حظر التجول المفروض منذ صباح يوم السبت الماضي بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت قرارا بفرض حظر شامل ومشدد، تسبب في مشاكل متعلقة بتأمين احتياجات المواطنين من المواد الأساسية، حيث عمدت الحكومة إلى توزيع الخبز بوساطة شاحنات وحافلات في مناطق المملكة يوم الثلاثاء، إلا أن التجربة شابتها خروقات متعلقة بالاكتظاظ حول هذه المركبات وعدم وصول الخبز للعديد من المواطنين.

وقال الرزاز في مؤتمر صحفي مساء أمس، ”نضع خطة شاملة وجدولاً زمنياً لتزويدكم باحتياجاتكم الأساسية، وابتداء من غد الأربعاء وبشكل مباشر من قبل البقالات ودكاكين الأحياء مع فتح المجال أيضاً لخدمة التوصيل (…) من محلات التوصيل الكبيرة للأغذية ابتداء من الخميس“.

وأضاف ”غداً سنبدأ بفتح البقالات الصغيرة ومحلات المواد التموينية الأساسية من خضار وفواكه ومخابز وصيدليات ومحلات تزويد المياه بعد استكمال جاهزيتها (…) ويمكن أن تفتح من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً“.

و شدّد الرزاز على أن ”يصل المواطن إلى هذه المحال غداً (الأربعاء) على قدميه وبشكل منفرد وبتباعد بين الشخص والآخر لا يقلّ عن متر ونصف، وذلك يقتصر على المواطنين بين سن الـ16 وسن الـ60“.

وحذر الرزاز قائلا ”إذا رأينا مشاهد تدافع مرة أخرى كتلك التي رأيناها اليوم (الثلاثاء) سيتم إغلاق المحال أو المنشآت التي تحدث فيها تجاوزات“، مشيراً إلى أنّ السلطات ”ستستمر بمنع حركة المركبات منعاً باتّاً“.

وأعلن الأردن الثلاثاء، تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ”كوفيد -19“ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 153 من مختلف الجنسيات غالبيتهم من الأردنيين.