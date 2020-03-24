الأمم المتحدة تدعو لهدنة وإطلاق سراح سجناء لمكافحة كورونا في سوريا

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار بجميع أنحاء البلاد؛ ليتسنى بذل جهود شاملة للقضاء على فيروس كورونا.

ودعا بيدرسن، في بيان صدر عنه، إلى ”الإفراج على نطاق واسع عن المحتجزين والأسرى؛ لأسباب إنسانية في سوريا، ووصول العاملين في المجال الطبي إلى مرافق الاحتجاز؛ للمساعدة في ضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للنزلاء“.

وقال أطباء وعمال إغاثة، الإثنين، إن وصول فيروس كورونا إلى سوريا يجلب معه احتمال تفشي وباء قاتل للسكان، الذين تضرروا بشدة من الحرب على مدار تسع سنوات، إذ من شأن خراب المستشفيات وشدة تكدس المخيمات أن يزيدا من سرعة الإصابات.

وأعلنت الحكومة السورية، الأحد، عن أول إصابة في البلاد، بعد أن أشارت تقارير غير مؤكدة إلى اكتشاف الفيروس والتعتيم على ذلك، وهو ما نفاه المسؤولون.