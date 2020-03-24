عريقات: إسرائيل تستولي على 95% من الأغوار الفلسطينية

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية استولت على 95% من أراضي الأغوار الفلسطينية.

وأضاف عريقات في بيان صحافي أن ”سياسة تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، جزء من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان”، مشيرا إلى أن ”55 ألف فلسطيني يعيشون في الأغوار، على 5% من مساحة الأرض، فيما يستولي 12700 مستوطن إسرائيلي على بقية الأراضي“.

وحسب عريقات، بنت إسرائيل في العام 2019 أربع بؤر استيطانية جديدة في الأغوار، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة، وتسرق ما نسبته 94% من المياه الفلسطينية في منطقة الأغوار.

والشهر الماضي، بدأ فريق أمريكي إسرائيلي بوضع ”خريطة دقيقة“ لضم أجزاء في الضفة الغربية، بموجب ”صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة.

وفي الـ28 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن خطة ”صفقة القرن“، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية.