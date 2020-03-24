الحكومة الفلسطينية تدين التنكيل الإسرائيلي بعامل بشبهة ”كورونا“

ندد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، بإلقاء إسرائيل عاملا فلسطينيا على قارعة الطريق، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، إن ”التصرف الإسرائيلي عنصري، ويجب أن يدان“.

ودعا العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه للعمل في إسرائيل والمستوطنات، التي ”باتت بؤرة للوباء“.

وأضاف ”على العمال ألا يتوجهوا للعمل في إسرائيل، حيث يتعرضون لهذا المستوى اللاأخلاقي، وغير الإنساني“.

وأشار إلى أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة العامل بفيروس كورونا.

وأمس الإثنين، ألقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، العامل المذكور الذي لم يتم الكشف عن هويته، على قارعة الطريق، قرب حاجز بيت سيرا العسكري، غربي رام الله، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.‎