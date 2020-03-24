المرصد: قوات تركية وفصائل موالية لها تقصف قرى تل تمر السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت قرى ”أم الكيف“ و“عينك الهوى“ و“العريشة“ بريف ”تل تمر“، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري في 16 مارس هجوما للفصائل الموالية لتركيا على قريتي ”أم الكيف“ و“طويلة“ بريف ”تل تمر“ الشمالي، تمكن مجلس تل تمر العسكري من إحباط هجوم الفصائل الموالية لتركيا.

وقصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قريتي ”أم الكيف“ و“طويلة“، ما تسبب بإصابة مدني وعنصر من قوات النظام، بحسب ما أفاد به المرصد السوري.

وأوضحت المؤسسة الحقوقية، ومقرها لندن، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، كانت قد قصفت في 15 مارس قريتي ”كورحسن“ و“سليب“ في ريف ”تل أبيض“ شمال محافظة ”الرقة“، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وذكر المرصد أن قوات سورية حكومية خرقت وقف إطلاق النار ونفذت قصفا مدفعيا استهدف محاور ”جبل الزاوية“ واللاذقية، مشيرا إلى أن الفصائل ردت على الخروقات.

وشمل القصف كذلك قرى ”الفطيرة“ و“كنصفرة“ و“سفوهن“ و“كفرعويد“ بريف إدلب، و“زيزون“ بريف حماة الشمالي الغربي، ومحاور بلدة ”كبانة“ بريف اللاذقية.