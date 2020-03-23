قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.
الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم
المصدر: رويترز
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قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.
المصدر: رويترز
قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.