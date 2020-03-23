 الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم – إرم نيوز‬‎

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم

الدفاعات السورية تتصدى لطائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم

المصدر: رويترز

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية تصدت لطائرة مسيرة في محيط قاعدة حميميم الجوية بجبلة بريف اللاذقية.

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