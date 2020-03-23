السودان يفرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد

أعلن السودان اليوم الإثنين، فرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، بدءا من غد الثلاثاء، لتحجيم انتشار فيروس كورونا، بحسب التلفزيون الرسمي.

ووفق المصدر ”أقرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية التابعة لمجلس الأمن والدفاع، حظر التجول في جميع مدن البلاد، وإيقاف الرحلات بين ولايات البلاد الـ18”.

وفي السياق، أعلن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ”إنشاء صندوق قومي لمجابهة أزمة كورونا، وقال إنه مفتوح لكل أبناء السودان“.

وأشار البرهان في كلمة له اليوم الإثنين، إلى ”وضع كل إمكانيات الدولة تحت تصرف لجنة مكافحة الوبائيات، ووضع كافة إمكانيات القوات المسلحة السودانية لمواجهة فيروس كورونا“.

ودعا رئيس مجلس السيادة، إلى الالتزام الصارم بالإرشادات الصحية والأمنية والوقائية لمنع العدوى، وقال إن ظروف البلاد الاقتصادية لا تتحمل تبعات المرض القاتل.

وسجلت السودان حتى الآن حالتي إصابة بفيروس كورونا إحداهما توفى، ووضعت العشرات من المشتبه في إصابتهم بالوباء في الحجر الصحي ومراكز العزل.