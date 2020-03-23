العراق.. تحالف العبادي يرفض تقديم بديل لـ“الزرفي“

رفض ائتلاف ”النصر“ بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، اليوم الإثنين، الحوارات التي تجري لتقديم مرشح بدلًا من المكلّف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي.

وقال الائتلاف، في بيان له، إن ”الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تخالف الدستور ولا يحق إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية“. مشددا على ضرورة ”إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني“.

وتجري كتل سياسية (شيعية) منذ الأسبوع الماضي، هي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدًا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعدًا)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعدًا)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعدًا)، حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية بدلا من المكلف عدنان الزرفي.

وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح، الأسبوع الماضي، النائب عدنان الزرفي، عضو البرلمان، بتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي تكليف الزرفي بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، عن مهمة تشكيل الحكومة إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.

وتخلف حكومة عادل عبد المهدي المقبلة، التي استقالت في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.