 سوريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا – إرم نيوز‬‎

سوريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

سوريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

المصدر: إرم نيوز

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وقال يازجي أن الإصابة التي سجلت هي لشخص قادم من خارج سوريا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تفشي كورونا
سوريا
فيروس كورونا
كورونا
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث