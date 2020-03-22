سوريا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي اليوم الأحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وقال يازجي أن الإصابة التي سجلت هي لشخص قادم من خارج سوريا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.