تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الأحد، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد في القطاع، مشيرة إلى أنهما كانتا داخل حجي صحي بمدينة رفح جنوب القطاع، بعد عودتهم من السفر.

وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوسف أبوالريش، إنه ”تم تسجيل إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي، وإن الحالتين كانتا بين المحجورين ولم يدخلا القطاع“.

وأضاف: ”نؤكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة من داخل قطاع غزة، وأن اكتشاف الحالتين بين المحجورين يؤكد صحة وأهمية العزل الاجباري التي قامت بها وزارة الصحة“.

وأوضح أنه تم عزل الحالتين بمستشفى رفح الميداني، مشيرا إلى أنه صدر قرار بإغلاق صالات المطاعم والمقاهي والصالات وتعطيل صلوات الجمعة حتى اشعار آخر.

وقررت وزارة الداخلية في قطاع غزة، في وقت سابق السبت، إغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية في جميع محافظات القطاع، منعًا لإقامة أي تجمعات ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.