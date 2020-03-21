”فتح“ تطالب بالإفراج عن معتقليها لدى حماس في ظل انتشار ”كورونا“

طالبت حركة فتح الفلسطينية، مساء السبت، بالإفراج عن كوادرها وأصحاب الرأي المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي: ”نطالب حماس بالإفراج عن أبناء فتح، وأصحاب الرأي، خصوصًا أمام الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا، وانتشار فيروس كورونا“.

وشدّد القواسمي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، على أن المطلوب لطي صفحة الانقسام ”نزع الأحقاد الدفينة وتغيير ثقافة الانقسام وإطلاق سراح المختطفين“.

ومنذ العام 2007، تسود حالة من الانقسام بين حركتيّ حماس وفتح، لم تفلح إزاءها أية وساطة لإنهاء تلك الحالة.

وقبل أيام عدة، اتخذت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، تضمنت إفراجا جزئيا عن سجناء لديها، والإفراج الكامل عن السجناء الذين قضوا ثلثي المدة.

ولم تسجل وزارة الصحة أية إصابات بفيروس كورونا بالقطاع، فيما سجلت 52 حالة إصابة بالضفة الغربية، تماثلت 17 حالة منها للشفاء.