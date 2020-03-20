الجيش السوري يعلّق التجنيد الإجباري بسبب كورونا

أعلن الجيش السوري، يوم الجمعة، تعليق التجنيد الإجباري وملاحقة المتخلفين، لمدة شهر، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة ”سانا“ أن ”القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت عن إيقاف كل السوقيات ”إعدادات السوق – السوق“ حتى تاريخ 22-4-2020م وذلك بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا“.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان إنه:“سيتم أيضًا إيقاف كافة الإجراءات القانونية الخاصة بدعوة المكلفين وملاحقتهم بالتخلف عن السوق بسبب الأوضاع الصحية التي يمر بها العالم حاليًا“.

وأضافت قيادة الجيش:“يمكن لأي مكلف مراجعة الجهات العامة أو المشافي أو الدوائر الصحية دون أي ملاحقة اعتبارًا من تاريخه وحتى 22-4-2020 ما لم يرد أي أمر بتجديد هذا الأجل“.

إلى ذلك، جدد وزير الصحة السوري نزار يازجي تأكيده، يوم الجمعة، أن بلاده خالية من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد.