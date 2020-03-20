كارثة إنسانية تنتظر مليون شخص في شمال غرب سوريا.. والسبب كورونا

في شمال غرب سوريا، حيث يلجأ مليون شخص فروا من الحرب الأهلية إلى مخيمات موحلة وأبنية مهجورة، يمكن أن يسبب فيروس كورونا كارثة لا توصف في المنطقة المدمرة بالفعل، فلا يمكن تطبيق التدابير الوقائية التي أوصت بها السلطات الصحية حول العالم، مثل غسل اليدين والتباعد الاجتماعي، فليس هناك مياه جارية في المخيمات، ويعيش ما يصل إلى 12 شخصًا في نفس الخيمة.

وفي مقابلة مع صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، سأل ”فادي مساهر“، مدير إدلب لمؤسسة ”مرام“ للإغاثة والتنمية: ”هل تريدنا أن نغسل أيدينا! لا يستطيع بعض الناس هنا تحميم أطفالهم لمدة أسبوع، ويعيشون في الهواء الطلق“.

يعتقد الأطباء السوريون أن الفيروس قد اجتاح المخيمات بالفعل، حيث انتشرت الوفيات وأعراض المرض، ولكن الاستجابة الدولية كانت بطيئة أو معدومة، وفقا لأكثر من 12 من الخبراء والمهنيين الطبيين السوريين.

ولم تسلم منظمة الصحة العالمية حتى الآن أدوات اختبار فيروس كورونا إلى المنطقة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها المعارضة، على الرغم من تسليمها لأول دفعة إلى الحكومة السورية منذ أكثر من شهر.

وقال الأطباء إن التأخير ربما سمح للفيروس بالانتشار دون اكتشاف لأسابيع في البيئة الخطرة بشكل فريد، وقال الدكتور ”محمد غالب تيناري“، الذي يدير مستشفيات الجمعية الطبية السورية الأمريكية في المنطقة: ”لدينا حاليًا حالات متشابهة ووفيات، ولكن لسوء الحظ لأننا لا نمتلك الاختبار، لا يمكننا تأكيد أن هذه الحالات ناتجة عن كورونا أم لا“.

يتجمع حوالي 3 ملايين شخص في محافظة إدلب، والتي تقع خارج سيطرة حكومة الرئيس بشار الأسد منذ عام 2012، وهي آخر جيب في البلاد يسيطر عليه المتمردون.

وبدأت قوات الأسد وحلفاؤهم الروس حملة أخيرة لاستعادة المنطقة في الربيع الماضي، وأدى هجوم متجدد في أوائل ديسمبر إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص من منازلهم.

وتقدر الأمم المتحدة أن حوالي ثلثهم يعيشون في مخيمات كبيرة أو خيام، والبقية ينامون على جوانب الطرق، ويجلسون في مبانٍ غير مكتملة أو مهجورة، أو يتشاركون المساكن مع عائلات أخرى.

هذا وصمد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ولكن لا أحد يتوقع استمراره، وتعهد الأسد بمواصلة الهجوم وتعهدت الجماعات المتمردة في المحافظة بالمقاومة، وفي جميع أنحاء المحافظة، تعرضت المستشفيات والمرافق الطبية للدمار إثر 8 سنوات من الحرب.

وقصفت الحكومة السورية والطائرات الحربية الروسية مراراً وتكراراً المستشفيات والعيادات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة طوال النزاع، مما أسفر عن مقتل المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ومنذ بدء هجوم ديسمبر، تضررت أكثر من 84 مستشفى ومنشأة طبية في الشمال الغربي أو دمرت أو أجبرت على الإغلاق، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وتلك التي لا تزال تعمل تفتقر إلى الإمدادات اللازمة.

وقال الدكتور ”ناصر المهاوش“، منسق المراقبة في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة في وحدة تنسيق المساعدة، وهي مجموعة مستقلة في مدينة إدلب، إن مختبرًا في مستشفى إدلب المركزي جاهز لإجراء اختبار فيروس كورونا، ولكنه يفتقر إلى مجموعات الاختبار.

وطلب الأطباء السوريون المزيد من المعدات الواقية، مثل الأقنعة والقفازات، لكن أول شحنة جديدة من منظمة الصحة العالمية وصلت في يوم الثلاثاء، وعند زيارة محافظة إدلب بعد العبور من تركيا الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي نقاط فحص للفيروس.

اصطفت المخيمات غير الرسمية، المغروسة في الحقول الزراعية وعلى التلال الهوائية، وعلى الطريق من الحدود إلى بلدة معرة مصرين الصغيرة، وفي مستشفى البلدة، عمل الأطباء المتعبون في غرف العمليات في الطابق السفلي، بينما ينتظر حشد من الناس أعلاه.

وقال ”عبد الرزاق زقزوق“، مساعد إعلامي للجمعية الطبية السورية الأمريكية في المستشفى: ”لسوء الحظ، ليس لدينا مناطق للحجر الصحي في شمال سوريا، إذا كان هناك أي حالة من كورونا في شمال سوريا، فسيكون الوضع مأساويا“.

ويقدر الأطباء في المنطقة أن مليون شخص في محافظة إدلب يمكن أن يصابوا بالفيروس وأن 100 -120 ألف يمكن أن يموتوا، وأن 10 آلاف سيحتاجون إلى مساعدة من أجهزة التنفس الصناعي، هذا ويذكر أن هناك 153 جهاز تنفس في المحافظة الآن.

وقال الدكتور ”تيناري“: ”ربما تكون قد رأيت دولًا مثل إيطاليا والصين، والتي لديها نظام حجر صحي، ولكنها لم تستطع التعامل مع ضغوط كل هذه الحالات، أما نحن ففي حالة حرب وليس لدينا نظام رعاية صحية مناسب“.

وقال ”هيدين هالدورسون“، المتحدث باسم جهود منظمة الصحة العالمية عبر الحدود في جنوب تركيا، يوم الأربعاء إن منظمة الصحة العالمية تتوقع وصول معدات الاختبار إلى إدلب الأسبوع المقبل، وقال إنه لا يعرف عدد مجموعات الاختبار التي سيتم إرسالها أو متى ستصل بالضبط، وقال إنه يمكن إرسال عينات إلى المعامل في تركيا حتى يتم ذلك.

وشرح أن التأخير كان بسبب توزيع الصحة العالمية لمجموعات الاختبار على وكالات الحكومة أولا، موضحا: ”شمال غرب البلاد ليس دولة“.

وأضاف هالدورسون ”بالنظر إلى العوائق التي تحول دون توصيل الإمدادات إلى منطقة الصراع، فإن التأخير لمدة شهر ليس سيئًا“.

ويوم الأحد، قالت مديرية صحة مدينة إدلب، وهي هيئة معارضة، إن هناك ”احتمالية كبيرة لانتشار الوباء في المناطق المحررة في المستقبل القريب، إذا لم تكن هنا بالفعل“.

وأصدرت توصيات، بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات التي لا تزال مفتوحة، وإغلاق المقاهي والمطاعم باستثناء تناول الطعام في الخارج، ووقف الصلوات الجماعية، والزيارات الاجتماعية والسفر غير الضروري، وتقديم المشورة حول كيفية العطس والسعال وغسل اليدين ومساحات المعيشة النظيفة، إلا أن معظم هذه التوصيات مستحيلة في المخيمات.

وقال ”ميشيل أوليفييه لاشاريتي“، منسق الأزمات لمنظمة أطباء بلا حدود: ”إذا كان هناك شيخ أو أي شخص مريض، لا أرى كيف سيفرقون أنفسهم“.

وفي معسكر عتمة، المجاور للحدود التركية على بعد 30 ميلاً شمال مدينة إدلب، تتدفق مياه الصرف الصحي إلى الطرق ولا توجد شاحنات قمامة منتظمة.

وقالت ”أمينة القعيد“، التي تعيش هناك مع زوجها ووالديها وابنتها البالغة من العمر 10 أشهر، إن زوجها قام ببناء حمام لمنزلهم الصغير، ولكن في الجوار، يستخدم 40 شخصًا تقريبًا خمسة مراحيض بدون مكان لغسل أيديهم.

وتتجمع النساء كل يوم لملء أباريق الماء من الخزان واستلام الخبز، وقالت ”أمينة“: ”هذا الخبز ملفوف في كيس يمكن أن يحمل الفيروس. ثم يتم نقل الفيروس إلى هؤلاء الناس ”.

وتعتبر عيادة المخيم صغيرة ومكتظة ومثقلة بالأعباء، وقالت أمينة إن عمال الإغاثة الذين جاءوا لتعليم سكان المخيم لم يرتدوا أقنعة أو قفازات أو يقوموا بتعقيم أيديهم.

وقالت: ”يمكن لهذا الفيروس أن يقتل عددا أكبر في شهر واحد هنا مما قتله النظام على مدار 10 سنوات“.

وقال الخبراء إن هذه الظروف ستجعل انتقال الفيروس أسهل بكثير، وقال ”لاشاريتي“ إنه مع وجود ضغوط على المستشفيات والعيادات بالفعل بسبب سنوات من الصراع، فإن معدل الوفيات من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما هو عليه في البلدان المجهزة بشكل أفضل.

وهذا الأسبوع، عقدت مجموعة الإغاثة السورية ”فيوليت“ دورات تدريبية لحوالي 40 ممرضة وسائق سيارة إسعاف سيكونون على الخط الأمامي في استجابة إدلب للفيروس.

وتخطط فيوليت لتنظيمهم في فريقين: أولئك الذين سيقدمون النصائح وسلال الصابون والكتيبات ومعقم اليدين، والذين ينقلون الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس، وقال ”فؤاد عيسى“، مؤسس فيوليت، إن الإقبال العالمي على المطهر ترك فيوليت غير قادرة على شراء الكثير.

إذا بدأت الحالات، كما هو متوقع، في الانتشار على نطاق واسع، فسوف ينهار النظام الصحي بسرعة، ويخشى العاملون في مجال الإغاثة الطبية أنه حتى عند وصول مجموعات الاختبار ومعدات الحماية أخيرًا، فقد يكون الوقت متأخرًا جدًا.

وقال مساهر من مؤسسة مرام: ”إذا انتشر كورونا في منطقتنا لا سمح الله، فستكون أكبر مأساة“.