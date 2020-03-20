قيادي في حركة حماس: حريصون على عودة علاقاتنا مع سوريا

أبدى قيادي في حركة حماس الفلسطينية اليوم الجمعة، حرص حركته على عودة علاقاتها المقطوعة مع سوريا، منذ اندلاع الأزمة الداخلية في البلاد عام 2011.

وقال القيادي بالحركة إسماعيل رضوان في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ ”إن حماس تبدي حرصا على عودة العلاقات مع سوريا، وعلى علاقات مع كل بُعدنا العربي والإسلامي، في ظل حالة من الاستقرار والتوازن لدعم القضية الفلسطينية“.

وأضاف: ”نحن حريصون أن تكون سوريا معافاة قوية، موحدة في أرضها وشعبها، وأن تعود إلى دورها الطليعيّ، في إسناد ودعم قضيتا وحقوق شعبنا العادلة“.

وعن إذا ما طلبت حماس من روسيا خلال الزيارة الأخيرة لوفدها التوسط لجهة عودة علاقات الحركة مع دمشق، اكتفى القيادي في حماس بالقول ”إن زيارة وفد حماس إلى روسيا اكتسبت أهمية كونها دولة محورية، وتم طرح العديد من الملفات المهمّة“.

وفي 2 آذار مارس الجاري، وصل إسماعيل هنيّة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على رأس وفد رفيع من حركته، إلى العاصمة الروسية، في زيارة رسمية استمرت يومين، التقى خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وغيره من المسؤولين الرسميين في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفيّ من موسكو، قال هنيّة ”إن حماس تدعم سيادة الحكومة السورية على جميع الأراضي السورية (…) دمشق لم تقدم سوى الدعم الكبير لحماس لسنوات عديدة“.

وتابع: ”لقد كنّا موجودين في سوريا منذ 10 سنوات، ولا يمكننا أن ننسى هذا التاريخ (…) ونُعرب عن أملنا في عودة الاستقرار والأمن إلى سوريا؛ حتى تعود إلى ممارسة دورها الطبيعي بالمنطقة“.

وقبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011، اتّسمت العلاقات بين حركة حماس وسوريا بالقوة والمتانة، إلّا أن انحياز الحركة للاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد، أوصل بالعلاقات إلى حد القطيعة، قبل أن تُقرر قيادة حماس آنذاك برئاسة خالد مشعل مغادرة دمشق، بعد نحو عام من اندلاع الأزمة في البلاد.