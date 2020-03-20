مخاوف فلسطينية من إصابة الأسرى في السجون الإسرائيلية بفيروس كورونا

حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية سلامة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة قدري أبو بكر: إن ”الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الأسرى داخل السجون“، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من إدارة السجون الإسرائيلية بحياة الأسرى رغم تفشي وباء كورونا.

وأضاف، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”إدارة السجون الإسرائيلية مقصرة منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن، ولم تهتم بعملية النظافة للأسرى، والأسرى مكتفون بشراء أدوات النظافة البسيطة المسموح لهم من خلال الكنتينة“.

وأشار أبو بكر إلى أن الأسرى طالبوا إدارة السجون بتزويدهم بمواد تنظيفية صحية ومعقمات، من أجل الحد من الإصابة بفيروس كورونا، مستدركًا: ”لكن إدارة السجون لم تسمع منهم بحجة أن هناك بعض مواد التنظيف تشكل خطرًا على السجانين مثل مادة ”الكلور“.

وأوضح أن ”هيئة الأسرى والصليب الأحمر وحتى الأسرى، طالبوا بأن يتم تعقيم السجون بمواد تعقيميه صحية، من خلال شركات خاصة وعاملة بالنظافة، لكنهم لم يستجيبوا حتى الآن“.

ورجح أبو بكر إصابة عدد من الأسرى بفيروس كورونا في ظل حالة الإهمال المتعمد من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، مناشدًا مؤسسات حقوق الإنسان والجهات والهيئات الدولية بالتدخل الفوري، لإنقاذ الأسرى داخل السجون.

وأكد أبو بكر أنه تم عزل 4 أسرى يوم أمس الخميس في معتقل ”الجلمة“، بعد حالة من الشكوك حولهم، لافتًا إلى أنه تم إجراء فحوصات لهم وبانتظار النتيجة.

ولفت إلى أنه لم تسجل ولا إصابة في صفوف الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون ”إسرائيل“ حتى الآن، موضحًا أنه تم إجراء فحوصات لعشرة أسرى، وجميع النتائج سلبية ”ونحن الآن بانتظار نتائج الفحوصات الخاصة بالأربعة أسرى في سجن الجلمة“.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، مطالبا بالإفراج عنهم في ظل انتشار وباء كورونا.

ويصل عدد الأسرى في سجون الاحتلال إلى قرابة 5000 أسير وأسيرة، من بينهم نحو 180 طفلا، و700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم أكثر من 200 يعانون من أمراض مزمنة، وهم من ذوي المناعة الصحية المتدنية.