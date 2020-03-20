 لبنان يستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية تهريب عامر الفاخوري – إرم نيوز‬‎

لبنان يستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية تهريب عامر الفاخوري

لبنان يستدعي السفيرة الأمريكية على خلفية تهريب عامر الفاخوري

المصدر: الأناضول

استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الجمعة، السفيرة الأمريكية؛ على خلفية تهريب ”متهم بالعمالة لإسرائيل“، عامر الفاخوري، إلى خارج البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية.

 

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