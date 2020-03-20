وفاة وزير الدفاع السوري الأسبق علي حبيب

توفي وزير الدفاع الأسبق، علي حبيب، فجر اليوم الجمعة، في مستشفى الأسد الجامعي في دمشق، عن عمر ناهز 81 عاما، بحسب ما أفادت به صفحة وزارة الدفاع السورية على ”فيسبوك“.

وقالت الصفحة في نعيها لحبيب، إن جثمانه سيشيع من مستشفى الأسد الجامعي إلى مسقط رأسه في محافظة طرطوس.

نعي فاضلالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنعي إليكم وفاة المغفور له السيد العماد علي محمد حبيب محمود وزير الدفاع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية‏ في الجمعة، ٢٠ مارس ٢٠٢٠

وعين العماد علي حبيب وزيرا للدفاع في سوريا، في يونيو 2009، وأقيل من منصبه في 2011.

ومن أبرز المحطات في حياة علي حبيب العسكرية، تقلده منصب قائد ”معركة السلطان يعقوب“ في البقاع اللبناني، ضد القوات الإسرائيلية عام 1982.

كما عين قائدا للقوات العربية السـورية في حرب الخليج الثانية ”عاصفة الصحراء“ عام 1990 ـ 1991، وكان قائدا للقوات الخاصة عام 1994.

وبرز اسم ”حبيب“ مجددا في العام 2013، كأحد الحلول المقترحة من جانب المجتمع الدولي للقيام بدور في الترتيبات الانتقالية للتفاوض على نهاية الحرب بسوريا.