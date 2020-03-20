دعوات فلسطينية لممارسة ضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأسرى

دعا أمين عام حركة ”المبادرة الوطنية“ الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الخميس، إلى ممارسة ضغط دولي للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقال البرغوثي في بيان إن ”كل دول العالم تفرج عن السجناء بسبب خطر وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، فكيف وأن الأسرى الفلسطينيين سجناء حرية رأي، وبسبب نضالهم للحرية“.

وشدد على أهمية ”إطلاق أوسع حملة ضغط دولية لإجبار إسرائيل على الإفراج عن الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.“

وبين البرغوثي أن ”ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية تضاعف خطر المرض بفيروس كورونا بسبب الازدحام، وأن هناك خطرا بالغ الجدية على كبار السن والمرضى والأطفال“.

و“المبادرة“، حركة سياسية اجتماعية تأسست عام 2002، على يد شخصيات فلسطينية، من أبرزها حيدر عبد الشافي، في غزة، ومصطفى البرغوثي في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن 4 أسرى أصيبوا بفيروس كورونا، إلا أن مصلحة السجون الإسرائيلية، نفت في بيان لها ذلك، وقالت إنها ”عزلت“ أربعة معتقلين فلسطينيين، بعد الاشتباه باتصالهم بمريض بفيروس كورونا، الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الصليب الأحمر الدولي، إنها لم تتسلم أي معلومات من مصلحة السجون الإسرائيلية تؤكد وجود إصابات بالفيروس في صفوف المعتقلين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 5000 أسير، منهم 43 امرأة، و180 طفلاً، و700 مريض.