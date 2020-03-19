العراق.. زوار المراقد يتجاهلون حظر التجوال وتحذيرات من زيادة إصابات ”كورونا“

حذر وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، اليوم الخميس، من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا؛ في ظل عدم التزام المواطنين بحظر التجوال المفروض لمواجهة الوباء.

وبدأ حظر التجوال في العاصمة بغداد، أمس الأول، بالتزامن مع الزيارات الرجبية للشيعة إلى جميع الأئمة.

وأظهرت مشاهد مصورة بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا كبيرا من الزائرين وهم يتوجهون إلى مدينة الكاظمية في بغداد، لزيارة الإمام الكاظم؛ وهو ما أثار استياء الجهات الرسمية بشأن الالتزام بالتعليمات الصحية.

وقال علاوي، في تصريح للوكالة العراقية الرسمية: ”رصدنا خروقات كبيرة في قرار حظر التجوال من خلال حركة سيارات الأجرة وعدم غلق بعض المحال التجارية، تلك الخروقات تؤثر على صحة المواطنين، وتساهم بانتقال فيروس كورونا“، مطالبا الأجهزة الأمنية بـ“تشديد إجراءات فرض حظر التجوال والتعامل بحزم مع من يحاول كسره“.

أين انتم يا عقلاء المرجعية أليس فيكم رشيد ؟؟

هل من المعقول ان تتخذ الدول إجراءات غلق الجامعات والمؤسسات والتجمعات بكل أنواعها،السلطات تفرض حضر التجوال بينما تتركون الآلاف يتظاهرون مع حيواناتهم لأحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم الذي مات قبل اكثرمن1200عام؟؟#العراق_ينتفض #ثورة_تشرين pic.twitter.com/3KVnlUk0Wm — Dr. Farouk Alfityan (@falfityan) March 19, 2020

وطالب وزير الصحة، قيادة العمليات المشتركة وقيادات العمليات في جميع المحافظات، بـ“ضرورة تطبيق حظر التجوال بالقوة، ومنع أي حركة للأشخاص والعجلات“.

بدورها، أصدرت وزارة الصحة، بيانا قالت فيه، إنها رصدت ”عدة خروقات، حيث شوهد عدد كبير من الزوار المشاة، كما نصب العديد من سرادق خدمة الزوار في الطرقات، بالإضافة إلى عدد كبير من السيارات والدراجات النارية وسيارات الأجرة التي تنقل الزوار“.

⭕️استمرار

توافد زوار (الإمام ) موسى ابن جعفر(ع) من جميع محافظات العراق لاحياء ذكرى استشهاده بالرغم فرض حظر التجوال

الهي اكشف هذه الغمه عن هذه الأمة امين pic.twitter.com/a1NqLg8hMt — حازم حمودي|hazm hamoodi ➊ (@hazmhamoodi) March 19, 2020

وتابعت الوزارة: ”توقفت الكثير من الفرق الصحية والخدمية عن عمليات التعفير للشوارع والمناطق السكنية؛ بسبب التخوف من حدوث مضاعفات صحية ناتجة عن وجود أعداد كبيرة من المارة“.

وتوفي 13 شخصا في العراق؛ جراء وباء كورونا المستجد، بحسب مسؤولين في وزارة الصحة، فيما بلغ عدد الإصابات 169.

ويوافق السبت المقبل، زيارة الإمام موسى بن جعفر الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية، ويقع ضريحه في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.