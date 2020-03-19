استطلاع عراقي يكشف عن أسباب الرشوة والفساد في الدوائر الحكومية

أظهر استطلاع للرأي أجرته هيئة حكومية مستقلة في العراق، أن تأخير الموظفين في إنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، والإجراءات الروتينيَّة المُعقَّدة، هما السببان الرئيسان لدفع الرشوة.

جاء ذلك في نتيجة استطلاع للرأي، نشر اليوم الخميس، أجرته دائرة التخطيط والبحوث في هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، للوقوف على آراء المواطنين بشأن الأسباب التي تؤدِّي بهم إلى دفع الرشوة للموظف الحكومي.

وقالت الهيئة، إنَّ المستطلعة آراؤهم ذكروا سببين رئيسين لذلك تمثلا في تأخير الموظفين بإنجاز المعاملات بهدف الابتزاز، إضافة للإجراءات الروتينية المعقدة، وبنسبة (33.12%) لكل منهما.

وأوضحت الدائرة أن نسبة 17.09% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم بينوا أن سبب دفع الرشوة هو لتسريع إنجاز المعاملة، في حين بيَّن (16.67%) منهم أن السبب هو كون المعاملة المراد إنجازها غير أصولية.