لمدة 48 ساعة.. السودان يفتح مجاله الجوي أمام العالقين

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، اليوم الأربعاء، إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي، جزئيًا لاستقبال السودانيين العالقين في الخارج بالمطارات والمعابر لمدة 48 ساعة.

وقررت السماح بالسفر للخارج على متن عدد من الرحلات اعتبارًا من، يوم الخميس الساعة 7:45 مساء، وتنتهي يوم السبت الساعة 7:45 مساء، بتوقيت السودان.

وشددت السودان الإجراءات الاحترازية بعد وفاة مصاب بكورونا، الجمعة الماضية، لمنع انتشار الفيروس في البلاد.

وأغلقت السلطات السودانية الجامعات ومنعت التجمعات، وعطلت المنافسات الرياضية، وأغلقت المجال الجوي والبري والبحري بعد وفاة مصاب بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق من، اليوم الأربعاء، قالت اللجنة الفنية لفيروس كورونا، إنها بالتعاون من النائب العام قررت تفعيل إجراءات في مواجهة رفض المشتبهين والمخالطين العزل.

وأفادت اللجنة في اجتماع، اليوم الأربعاء، أن عدد القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا وعبر مطار الخرطوم حتى 16 مارس الماضي بلغ 10 أفراد مشتبه بإصابتهم بالفيروس وقطعت بأنه تمت متابعتهم جميعًا بنسبة 100%.