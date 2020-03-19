سودانية تفضح اعتداءات الشرطة التركية على مواطنيها العالقين بمطار إسطنبول (فيديو)

سردت الدكتورة السودانية الآء بكري عثمان، تفاصيل جديدة عن أزمة السودانيين العالقين في مطار إسطنبول بتركيا، وأساليب الاعتداء والاستفزازات التي مارستها الشرطة التركية بحقهم.

وقالت آلاء، وهي أيضا تحمل الجواز الأمريكي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن عناصر من الشرطة التركية أوقعوها على الأرض، وقام ثلاثة آخرون منهم بالصعود فوق ظهرها لأخذ جوازها، مشيرة إلى أنهم كانوا يضحكون عندما طلبوا منهم التوقف عن ذلك.

سودانية تكشف تفاصيل جديدة عن واقعة مطار اسطنبول: الأمن التركي كان يسحلني وهو يضحك وعندما شاهدوا جوازي الأمريكي تغيرت وجوههم ثم ذهبوا وأحضروا لي حذائي#إرم_نيوز #السودان #ضرب_سودانيين_بمطار_تركياًَُِ pic.twitter.com/uhqzZiE5Vh — إرم نيوز (@EremNews) March 18, 2020

وأوضحت الفتاة السودانية، أن الشرطة أخذت الجوازات والهواتف المحمولة من كل الموجودين بالقوة ما تسبب في حدوث إغماءات وسط الفتيات السودانيات، منوهة إلى أن تعامل الشرطة تغير معها عندما رأوا جوازها الأمريكي وقاموا برفعها من الأرض.

وكشفت عن وجود سودانيين عالقين في مطار إسطنبول، لا يملكون وسيلة للتواصل مع غيرهم، داعية المجلس السيادي في بلادها إلى ضرورة التدخل لإنقاذ السودانيين العالقين في مطار إسطنبول وإرجاعهم إلى الخرطوم وإدخالهم الحجر الصحي إذا تطلب الأمرذلك.

وأغلقت السلطات السودانية الاثنين الماضي، مطار الخرطوم الدولي، ما تسبب في احتجاز 33 راكبا داخل طائرة تركية بمطار أسطنبول قادمين من دول أوروبية.