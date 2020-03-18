الخزعلي يهاجم الرئيس العراقي: مرشحك لرئاسة الحكومة لن يمر

هاجم قائد مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية برهم صالح، على خلفية تكليفه النائب عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية.

وقال الخزعلي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”إلى السيد رئيس الجمهورية؛ بتكليفك الأخير لمنصب رئيس الوزراء فإنك خالفت توجيهات المرجعية الدينية التي أكدت ألا يكون المرشح جدليا، ومرشحك جدلي جماهيريا بدليل رفض العديد من ساحات الاحتجاج له، وجدلي سياسيا بدليل رفض الجزء الأكبر من القوى السياسية الشيعية المعنية بهذا المنصب له“.

وأضاف الخزعلي: ”ناقضت نفسك لأنك ستعرض السلم الأهلي للخطر حيث إن القوى المعترضة وجمهورها ترفض مرشحك رفضا قاطعا، ولا يمكن أن تسمح بتمريره“، مشيرا إلى أن ”السلم الأهلي هو الأمر الذي تحججت به عندما خالفت الدستور ورفضت مرشح الكتلة الأكبر سابقا“.

وقال الخزعلي، موجها كلامه إلى رئيس الجمهورية: ”خالفت أهم الشروط الأساسية المفترضة في هذا المنصب، وهي ألا يكون متهما بالفساد، ومرشحك تمت إقالته من منصب المحافظ بسبب هدر المال العام، واستغلال المنصب ويمتلك ملفا كاملا في هيئة النزاهة“.

وهدد الخزعلي، قائلا: إن ”مرشحك لن يمر ودون ذلك خرط القتاد، ولن تتسبب بفعلك هذا إلا بإضاعة المزيد من الوقت، وهو الأمر الذي نحتاجه لإيجاد معالجات حقيقية في مواجهة الأخطار والتهديدات الفورية التي يتعرض لها شعبنا وبلدنا في هذا الظرف الحساس والخطر“.

ويوم الثلاثاء، كلف صالح، النائب في البرلمان عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة، وسط خلافات سياسية حادة.