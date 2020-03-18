إسرائيل تستدعي مدير المسجد الأقصى للتحقيق

استدعت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، للتحقيق، في حين لم تتضح أسباب التحقيق.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في تصريح مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية، استدعت الشيخ الكسواني للتحقيق، في أحد مراكز الشرطة في القدس الغربية.

وكان الكسواني قد قرر في الأيام الأخيرة، تعقيم المصليات في المسجد الأقصى، لكن مع إبقائها مغلقة واقتصار الصلاة على ساحات المسجد، كإجراء وقائي لحماية المصلين من فيروس كورونا، بحسب بيان صدر عن دائرة الأوقاف.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية المتواجدة عند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، حاولت فجر الأربعاء، مصادرة البطاقات الشخصية للمصلين لحين انتهاء الصلاة، وهو ما رفضه المصلون فأدوا الصلاة خارج أبواب المسجد.

وقال أحد المصلين وقد رفض الكشف عن اسمه: ”نخشى أن تقوم الشرطة بإصدار مخالفات باهظة ضدنا، بزعم خرق قرار وزارة الصحة الإسرائيلية، عدم تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد“، مضيفا: ”لا تنفذ إسرائيل مثل هكذا إجراءات إلا في المسجد الأقصى، لمنع وصول المصلين إليه، ولكننا هنا باقون ولن نتنازل عن المسجد مهما فعلوا“.