العتبة الحسينية في العراق تتهم أمريكا بضرب مطار كربلاء بأسلحة بيولوجية

قالت العتبة الحسينية في العراق، يوم الأربعاء، إنه من المحتمل أن الجيش الأمريكي استخدم أسلحة بيولوجية أو جرثومية في قصف مطار كربلاء الدولي.

وتعرض المطار إلى قصف، ضمن عدة مقرات تابعة للحشد الشعبي الجمعة، ردا على قصف معسكر للقوات الأمريكية في بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة 14 عنصرا من التحالف الدولي.

وقالت الأمانة العامة للعتبة في بيان مقتضب، إن ”الأمانة العامة للعتبة الحسينية وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار، تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمال وجود أسلحة بيولوجية أو جرثومية أو كيميائية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي“.

وقدمت العتبة في وقت سابق دعوة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق لزيارة مطار كربلاء الدولي، والاطلاع على طبيعة القصف والأضرار التي تعرض لها.

وكان مصدر مطلع كشف لـ“إرم نيوز“ أن ”شبكة اتصالات لحزب الله اللبناني، كانت السبب الرئيس وراء استهداف المطار الدولي“.