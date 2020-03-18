مقتدى الصدر يطالب دول الجوار بعدم التدخل في تشكيل الحكومة العراقية 

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الدول المجاورة بعدم التدخل في الشأن العراقي، فيما يتعلق بالمرشح الجديد لرئاسة الحكومة عدنان الزرفي.

وقال الصدر في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه ”سواء أكان المرشح وفق الضوابط أم لم يكن كذلك فهذا أمر راجع لنا نحن العراقيين لا غير، وسواء أكانت آلية اختياره صحيحة أم لم تكن كذلك فهذا شأن عراقي بحت، فلا داعي لتدخل أصدقائنا من دول الجوار أو غيرها، ولاسيما المحتل“.

وأضاف الصدر، ”ولتعلموا أن صراع السياسيين الشيعة الذي ما عاد يطاق هو من غير آلية الاختيار، وأن اختياراتهم لأناس غير أكْفاء أو اختلافهم وعدم توافقهم على مرشح هو ما استدعى اختيار شخص غير مقرب لنا ولكم“.

وتابع ”عموما فلست بصدد إعطاء رأيي بهذا المرشح أو ذاك بل جل ما يهمني سيادة العراق“.