رئيس وزراء العراق المكلف: التحضير لانتخابات ”نزيهة“ خلال عام

قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية في وقت متأخر الثلاثاء إنه سيحرص على التحضير لانتخابات نزيهة وحرة وشفافة خلال فترة أقصاها سنة من تشكيل الحكومة المقبلة.

وبمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، قال الزرفي، في كلمة مكتوبة موجهة إلى الشعب، إنه سيعمل على حصر بقاء الأسلحة في يد الدولة وإنهاء كل‭ ‬ المظاهر المسلحة وفرض سلطة الدولة.

وأضاف، إنه سيبذل جهده لـ“اعتماد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولا، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية، التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات“.

وأكد الزرفي حرصه على ”العمل على حصر السلاح بيد الدولة، والقضاء على كلّ المظاهر المسلحة، وبسط سلطة الدولة“.

كما تعهد بـ“التحضير لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة العاملة في العراق، خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تشكيل الحكومة“.

وتعهد أيضًا بـ“حماية أمن المتظاهرين والناشطين (…) والاستجابة لمطالبهم المشروعة، والعملُ بجد على ملاحقة القتلة“.