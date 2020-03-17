النيابة العامة بالسودان تأمر بالقبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي

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أمر مكتب النائب العام السوداني اليوم الثلاثاء بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي، لدوره في انقلاب 1989 الذي أتى بعمر البشير إلى السلطة. وأضاف في بيان أنه سيتم تجميد أصوله، مشيرا كذلك إلى صدور أوامر اعتقال لخمسة أشخاص آخرين.