عدنان الزرفي يتصدر الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية.. وتهمة معارضته لـ“توجهات إيران“ أبرز العراقيل

يقترب القيادي في تحالف النصر عدنان الزرفي، من الظفر بمنصب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة، حسب مصدر سياسي عراقي.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة، انهارت أمس الاثنين إثر الخلافات الواسعة بين الكتل الشيعية، بشأن الشخصية المرشحة للمنصب، فيما منحت المحكمة الاتحادية رئيس الجمهورية الحق الشرعي بتكليف شخصية أخرى بعد فشل الكتل السياسية، بتقديم شخصية مقبولة.

وقال المصدر السياسي لـ“إرم نيوز“، إن ”بورصة الأسماء لدى الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية رست خلال الساعات القليلة الماضية، على اسم القيادي في تحالف النصر، عدنان الزرفي، وهناك اتفاق مبدئي على تكليفه يوم الثلاثاء“.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن ”الزرفي مدعوم من أغلب القوى الشيعية، لكنّ هناك رفضا واضحا من أطراف في تحالف الفتح، ويحاول بعض السياسيين حلحلة الأمور لإنهاء الخلاف“.

وبحسب المصدر، فإن ”خريطة دعم الزرفي، تتكون من تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، فضلا عن عدم معارضة الكتل السنية والكردية هذا الترشيح“.

وسرت أنباء فجر الثلاثاء تفيد بتكليف الزرفي برئاسة الحكومة، لكنها نُفِيت لاحقا.

العصائب ترفض

من جهتها، رفضت ميليشيات عصائب أهل الحق المنضوية في تحالف الفتح، الذي يجمع القوى الموالية للحشد الشعبي، تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة.

وقال المتحدث باسم كتلة الميليشيا في البرلمان، محمود الربيعي: ”واهِمٌ مَن يعتقد أن العراق وبعد كل الانتصارات التي حققها ضد الإرهابيين والمحتلين يمكن أن يسلم قيادته لصبيان الأمريكان والمستهترين“ على حد تعبيره.

وتتهم ميليشيات الحشد الشعبي الزرفي، بأنه مقرب من الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه توجه معارض لفصائل الحشد والمسار الإيراني عموما.

وبعد فشل الأحزاب الشيعية، يوم أمس في الاتفاق على رئيس للوزراء، فسَّرت المحكمة الاتحادية نص المادة الـ76 من الدستور، بأنها تمنح رئيس الجمهورية الحق في تكليف شخصية إلى رئاسة الحكومة دون العودة إلى الكتل السياسية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر مطلعة بأن المحكمة الاتحادية عقدت جلسة للنظر في الطلب المقدم من بعض الأطراف، بشأن تفسير النص الدستوري، حول صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف شخصية دون الرجوع إلى الكتل السياسية، وهو ما فسرته المحكمة الاتحادية، بأن الدستور العراقي منح الحق لرئيس الجمهورية بتكليف شخصية في حال إخفاق الأحزاب.

وتخشى الكتل الشيعية، من تفرد رئيس الجمهورية (كردي) بقرار تعيين رئيس للحكومة، وهي التي تحتكر هذا المنصب وفق عرف غير مكتوب منذ سقوط نظام صدام حسين.

قلق من الشخصية الحيادية

بدوره، يرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن ”الخلافات في الوقت الراهن تنحصر بين الكتل والأحزاب الشيعية، فقط، دون وجود رأي للكتل السنية والكردية، وهذا في الحقيقية رغبة من هذه التحالفات والقوى بالابتعاد عن مسألة اختيار رئيس للحكومة، لعدم تحمل المسؤولية مستقبلا والاكتفاء بالمشاركة، والحصول على تمثيل في الحكومة“.

وأضاف الشمري في تصريح لـ ”إرم نيوز“ أن ”الخلافات بين الكتل الشيعية، مردها إلى المسائل العقائدية، والموقف من إيران، إذ إن الزرفي لديه معارضة للتوجهات الإيرانية، وميول نحو الحياد، وهذا لا يرضي الكثير من الأطراف داخل تحالف الفتح، التي تريد بالضرورة شخصية موالية للحشد الشعبي“.

وتابع أن ”هناك قلقا لدى فصائل الحشد الشعبي، من وصول شخصية حيادية إلى منصب رئاسة الحكومة، لأنه بالضرورة سيتوجه إليها، لتهذيبها، وتوظيبها، وطرد بعضها من الهيئة الرسمية للحشد الشعبي“.

ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، الشهر الماضي، من تمرير حكومته في البرلمان، بسبب الخلافات ذاتها، وهو ما فاقم الأزمة السياسية بين الأطراف“.

من هو عدنان الزرفي؟

عدنان الزرفي هو سياسي عراقي ومحافظ النجف السابق أقاله مجلس المحافظة الذي رفع دعوى إلى القضاء وأقيل على إثرها.

ولد الزرفي عام 1966 في مدينة الكوفة بالنجف، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية، هرب من العراق إلى السعودية بعد فشل الانتفاضة الشعبية في عام 1991 التي هدفت لإسقاط نظام صدام حسين، اعتقل في السعودية واتهم بأنه جاسوس تابع لصدام لكن أطلق سراحه فيما بعد.

عاد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 إلى العراق وشغل منصب محافظ النجف، لكنه خسر منصبه بعد انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فانسحب من حزب الدعوة وأسس كيان ائتلاف الوفاء.

انضم لاحقا إلى تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وبرز نجمه إلى الواجهة السياسية.