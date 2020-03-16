أعلن تحالف ”سائرون“ بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، انهيار مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية.

يأتي ذلك في ظل ترقب الأوساط السياسية والشعبية، إعلان القوى السياسية الشيعية عن رئيس الوزراء الجديد، وإرسال كتاب ترشيحه لرئيس الجمهورية برهم صالح، بغرض تكليفه رسميا بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال التحالف في بيان إن ”اللجنة السباعية لم تتوصل إلى اتفاق على اختيار مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة بدلا عن الحكومة المستقيلة الحالية“.

وطالب التحالف رئيس الجمهورية بالتدخل وممارسة صلاحياته الدستورية، المتمثلة بتكليف شخصية بتشكيل الحكومة بعد إخفاق الكتل السياسية في الاتفاق على مرشح مقبول.

ومساء أمس الأحد، أفاد مصدر في العاصمة بغداد ”إرم نيوز“ بأن ”القوى السياسية توصلت إلى اتفاق لترشيح نعيم السهيل، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ”الاتفاق على ترشيح السهيل ليس نهائيا، فما زال رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي ينافسه، لكن السهيل الأقرب، وخلال ساعات سيقدم الترشيح بشكل رسمي إلى رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الاجتماع الحاسم، الذي يعقد حاليا بين القوى السياسية الشيعية“.

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.