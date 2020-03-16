 روسيا: المسلحون في إدلب لا يلتزمون بوقف إطلاق النار – إرم نيوز‬‎

روسيا: المسلحون في إدلب لا يلتزمون بوقف إطلاق النار

روسيا: المسلحون في إدلب لا يلتزمون بوقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين، عن أن المسلحين في منطقة إدلب السورية لا يلتزمون بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين روسيا وتركيا.

وحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أكدت الوزارة أن المسلحين يقومون بتحركات هجومية مضادة في المنطقة.

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