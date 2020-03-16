قوات موالية لتركيا تقصف قرية خاضعة للأكراد شمال حلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بقيام قوات موالية لتركيا بشن قصف مدفعي على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب حيث استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا في ريف عفرين، وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وذكر المرصد كذلك أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، نفذت قصفاً استهدف قرية هوشان الواقعة غرب ناحية عين عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، كما استهدفت بعدة قذائف نقاط تمركز قوات النظام هناك.

وشمل القصف التركي المسنود بقصف القوات الموالية لأنقرة مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، واستهدفت مناطق مختلفة مثل إرشادية وكفر انطون وتات مراش وعين دقنة وشيخ عيسى.

في المقابل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه رصد قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام استهدف بلدة كنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، ومحاور السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي.

وفشلت القوات الروسية ونظيرتها التركية في تسيير أولى الدوريات المشتركة بين الطرفين على طريق (M4)، وفقا لاتفاق ”بوتين – أردوغان“، بحسب ما أفاد به المرصد، الأحد.

وأوضح أن الدورية من بلدة سراقب شرق إدلب وصلت إلى بلدة النيرب لتعود مجددا وتنتهي الدورية، بينما كان من المفترض أن تتابع الدورية طريقها لأماكن أخرى على طريق الأوتستراد، بسبب اعتصام الأهالي وتهديدات جماعات متطرفة.

وأضاف المرصد السوري أن عشرات المدنيين السوريين توافدوا إلى طريق (M4)، حيث جرى قطع الطريق بالإطارات المطاطية، وذلك لإعاقة سير الدورية الروسية التركية المشتركة.