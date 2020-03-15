العراقيون يترقبون إعلان اسم رئيس الوزراء الجديد.. ونعيم السهيل الأقرب للمنصب

تترقب الأوساط السياسية والشعبية، إعلان القوى السياسية الشيعية في العراق، يوم الأحد، عن رئيس الوزراء الجديد، وإرسال كتاب ترشيحه لرئيس الجمهورية برهم صالح، لغرض تكليفه رسمياً، بمهام تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي في تحالف الفتح نسيم عبدالله، لـ“إرم نيوز“، إن ”القوى السياسية الشيعية توصلت إلى اتفاق على اختيار شخصية لترشيحها لرئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عنها بعد ساعات قليلة، كما سيتم إرسال كتاب ترشيحه لرئيس الجمهورية برهم صالح، لغرض تكليفه رسمياً، بمهام تشكيل الحكومة الجديدة“.

وبين عبدالله، أن ”رئيس الجمهورية برهم صالح، يمكن أن يصدر كتاب التكليف، الأحد، أو صباح الاثنين، كأقصى مدة، ولا يحق له هذه المرة رفض ترشيح القوى السياسية الشيعية، فهناك اجماع فيما بينها على هذا المرشح“.

وأضاف القيادي في تحالف الفتح أن ”المرشح لرئاسة الوزراء، سيحظى بدعم القوى السياسية السنية والكردية، كما ستكون له مقبولية شعبية، وسيتم تمريره في مجلس النواب العراقي، بكل سهولة، لوجود اجماع وطني عليه“.

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ“إرم نيوز“، إن ”القوى السياسية توصلت إلى اتفاق لترشيح نعيم السهيل، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، المقرب من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي“.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن ”الاتفاق على ترشيح السهيل، ليس نهائيا، فمازال رئيس جهاز المخابرات العراقي الحالي مصطفى الكاظمي، ينافسه، لكن السهيل الأقرب، وخلال ساعات سيقدم الترشيح بشكل رسمي إلى رئيس الجمهورية، بعد انتهاء الاجتماع الحاسم، الذي يعقد حاليا بين القوى السياسية الشيعية“.

وتنتهي المهلة الدستورية الجديدة في العراق لاختيار رئيس للحكومة في السابع عشر من الشهر الحالي، وسط اختلاف واضح بين التفسيرات للمادة 81 من الدستور العراقي بشأن تولي الرئيس العراقي منصب رئاسة الحكومة في حال انقضاء المدة من دون تكليف رئيس جديد لها.