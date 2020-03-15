”حميدتي“ يبحث الملف الأمني في القاهرة‎ ويلتقي أبناء الجالية السودانية

التقى محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عددا من المسؤولين المصريين، لبحث الملف الأمني والاقتصادي والصحي، خلال زيارة بدأها مساء السبت إلى القاهرة.

وأفادت وكالة السودان للأنباء ”سونا“ اليوم الأحد، أن حميدتي التقى أيضا خلال الزيارة وفدا من الجالية السودانية بمصر، للاطلاع على أحوالهم وسط الوضع الصعب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إعلامية أن زيارة حميدتي إلى القاهرة ستستغرق يومين، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، وعددا من المسؤولين المصريين.

وأضافت أن مباحثات حميدتي مع المسؤولين المصريين ستتركز حول ملف سد النهضة، وعدد من الملفات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

وأضافت أن ”القائم بأعمال السفارة السودانية بمصر، السفير خالد ابراهيم الشيخ قال في تصريح صحفي، إن حميدتي أبلغ وفد الجالية بانتهاء مشكلة العالقين بمصر، بعد صدور قرار بفتح الحدود والمعابر البرية“.