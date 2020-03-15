قوات سورية حكومية تقصف بالمدفعية الثقيلة ريف حماة

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محاور قرية السرمانية بريف حماة الشمالي الغربي ومناطق ضمن الحدود الإدارية في محافظة اللاذقية قرب كبانة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الهدوء والحذر يسودان عموم منطقة ”بوتين – أردوغان“ خلال اليوم التاسع على التوالي من وقف إطلاق النار الجديد، يتخلله قصف صاروخي من الفصائل في ريف اللاذقية، استهدف محيط القرداحة مسقط رأس النظام السوري.

وتصدت الدفاعات الجوية في ريف اللاذقية لأهداف مجهولة لم يعرف ما إذا كانت طائرات مسيرة أو تصديا للقذائف الصاروخية التي سقطت في محيط قاعدة ”حميميم“ الروسية، حسب المرصد.

وقال المرصد السوري إنه رصد استهدافات متبادلة ومتقطعة بالرشاشات المتوسطة بين قوات النظام والفصائل على محور سراقب شرق إدلب بعد منتصف ليل الجمعة – السبت.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام لا تزال متوقفة عن القصف الجوي ضمن منطقة “خفض التصعيد” منذ دخول وقف إطلاق النار الجديد حيز التنفيذ.