المرصد: مصفحات عسكرية تركية تدخل منطقة “بوتين-أردوغان”

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه رصد، مساء السبت، دخول رتل عسكري تابع للقوات التركية من معبر كفرلوسين شمال إدلب، واتجه نحو النقاط العسكرية التركية في إدلب، ويتألف الرتل من 30 آلية عسكرية مصفحة تنقل جنودا أتراكا.

يأتي ذلك قبل ساعات من تسيير الدورية الروسية-التركية الأولى على طريق حلب-اللاذقية (m4)، وفقا للمرصد السوري.

وذكر المرصد أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 980 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4380 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية.

وتحمل تلك التعزيزات دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9450 جنديا تركيا.