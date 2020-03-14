غزة تغلق معابرها وتشدد إجراءات الحجر المنزلي

أعلنت اللجنة الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم السبت، إغلاق معابر القطاع في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات وقائية لمنع وصول فيروس كورونا إلى غزة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها تستثني من القرار الحالات الطارئة وإنقاذ الحياة، مشيرة إلى استمرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات ورياض الإطفال، حتى نهاية شهر مارس.

وكلفت اللجنة وزارة الداخلية بمراقبة إلزام المحجورين منازلهم، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، من بينها التوقيف والتحويل إلى الحجر الصحي في معبر رفح، والإحالة إلى النائب العام بتهمة المساس بأمن المجتمع.

كما قررت منع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من إقامة الأنشطة والفعاليات الجامعة التي يزيد عدد المشاركين فيها على 100 شخص، مع التأكيد على تجنب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من أعراض الإنفلونزا من التواجد في الأمكان المزدحمة، بما في ذلك أداء الصلوات في المساجد.

ولم يسجل قطاع غزة، أي إصابات بفيروس كورونا حتى اللحظة، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 38 إصابة بالفيروس في الضفة الغربية، 37 منها في مدينة بيت لحم، وحالة واحدة في مدينة طولكرم.