5 محافظات عراقية تغلق حدودها وتقيد حركة مواطنيها منعا لانتشار كورونا

أعلنت العراق اليوم السبت إغلاق عدة محافظات لحدودها ومنافذها وقيدت حركة المدنيين فيها، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حسب بيانات رسمية.

وقررت محافظة النجف، إغلاق منافذ المحافظة، وفرض حظر جزئي للتجوال، وفقا لما أعلنه المحافظ لؤي الياسري خلال مؤتمر صحفي.

وطالب الياسري الحكومة بـ“غلق مطار النجف الدولي“، ودعا المواطنين لـ“منع مجالس العزاء والأفراح“.

بدورها، أعلنت محافظة البصرة، إغلاق منافذها، ومنع دخول المواطنين من باقي المحافظات.

وقال المحافظ أسعد العيداني؛ خلال مؤتمر صحفي إنه ”قرر منع التنقل من المحافظات الأخرى إلى البصرة، وإغلاق قاعات الأعراس والتجمعات“. مضيفا أن ”المحافظة ملتزمة بغلق الحدود مع إيران والكويت بشكل كامل سواء على المسافرين أو البضائع“.

كما قررت محافظة نينوى، حظر التجوال لمدة يومين، بينما أعلنت محافظتا الديوانية، وكركوك، غلق حدودهما مع بقية المحافظات.

وقد أعلنت خلية أزمة في محافظة واسط، إغلاق جميع مداخل ومخارج المحافظة حتى إشعار آخر، منعا لتفشي كورونا.

والأسبوع الماضي، قررت محافظة كربلاء، إغلاق حدودها مع باقي المحافظات، في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت السلطات المحلية في إقليم كردستان شمالي العراق، فرض حظر للتجوال في محافظتي أربيل والسليمانية ليومي السبت والأحد، لمنع انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، سجل العراق حالة وفاة جديدة، ما رفع الحصيلة إلى 10 من أصل 102 إصابة، تماثل 24 منها للشفاء حتى الآن، وفق إحصائية السلطات الصحية.

واتخذت السلطات إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 من شهر مارس/آذار الجاري، فضلا عن حظر التنقل بين المحافظات وإغلاق الأماكن العامة كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد.

كما حظرت دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنعت مواطنيها من السفر إليها.

ويوم الأربعاء الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا ”جائحة“، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من ”الوباء العالمي“، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى اليوم السبت، أصاب فيروس كورونا أكثر من 146 ألفا في 147 دولة وإقليما، توفي منهم 5 آلاف و443، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.